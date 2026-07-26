Бастрыкин взял на контроль жалобы дольщиков в Краснодарском крае

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на личный контроль коллективное обращение жителей Краснодарского края, касающееся деятельности строительной организации.
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