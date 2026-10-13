Смоем ли мы удачу? Вся правда о мытье, работе и суевериях на Покров Пресвятой Богородицы

14 октября 2026 года православные христиане будут встречать Покров Пресвятой Богородицы — один из самых теплых и любимых осенних праздников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Яйца покажутся ц...
- Русская туристка ...
- США обещали немин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым