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Царьград

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Смоем ли мы удачу? Вся правда о мытье, работе и суевериях на Покров Пресвятой Богородицы

Смоем ли мы удачу? Вся правда о мытье, работе и суевериях на Покров Пресвятой Богородицы

14 октября 2026 года православные христиане будут встречать Покров Пресвятой Богородицы — один из самых теплых и любимых осенних праздников.

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