Академия на Бориса Галушкина взяла бронзу Московских студенческих спортивных игр

В столице состоялось торжественное закрытие XXXVI Московских студенческих спортивных игр, которые являются самыми массовыми и продолжительными региональными студенческими спортивными соревнованиями в России.
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