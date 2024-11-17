Заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что сложное военное положение заставляет главу киевского режима Владимира Зеленского обратить внимание на возможность дипломатического урегулирования конфликта с Российской Федерацией.
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