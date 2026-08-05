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Средний класс Китая на грани: «Набор из семи шагов к банкротству» стал вирусным феноменом

Средний класс Китая на грани: «Набор из семи шагов к банкротству» стал вирусным феноменом

Аналитический обзор социального феномена, отражающего структурные изменения в китайской экономике. Введение: вирусный мем как зеркало экономических реалий В августе 2026 года китайский интернет взорвал термин «中产破产七件套» («Набор из семи вещей, ведущих к банкротству среднего класса»).

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