Средний класс Китая на грани: «Набор из семи шагов к банкротству» стал вирусным феноменом

Аналитический обзор социального феномена, отражающего структурные изменения в китайской экономике. Введение: вирусный мем как зеркало экономических реалий В августе 2026 года китайский интернет взорвал термин «中产破产七件套» («Набор из семи вещей, ведущих к банкротству среднего класса»).