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МКАД встал из-за смертельной аварии на 12-м километре

МКАД встал из-за смертельной аварии на 12-м километре

В ДТП на юго-востоке столицы погиб один человек.Смертельное ДТП произошло на юго-востоке Москвы. На 12-м километре внутренней стороны МКАД автомобиль «Fiat Ducato» врезался в «Камаз».

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