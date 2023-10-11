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Парламентская газета

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Бюджет Минприроды на трехлетку составит 541 миллиард рублей

Бюджет Минприроды на трехлетку составит 541 миллиард рублей

На госпрограмму об охране окружающей среды выделят почти 238 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на заседании Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды 11 октября.

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