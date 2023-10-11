Бюджет Минприроды на трехлетку составит 541 миллиард рублей

На госпрограмму об охране окружающей среды выделят почти 238 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на заседании Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды 11 октября.