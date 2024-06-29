Спецслужбы ликвидировали четыре суббоеприпаса на пляже Учкуевка в Севастополе

Специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России провели операцию по ликвидации четырех неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных на пляже Учкуевка в Севастополе после удара украинских вооруженных сил (ВСУ).
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