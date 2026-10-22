Новая технология рассчитана на стойки с напряжением 800 В постоянного тока и должна повысить плотность размещения оборудования по мере роста энергопотребления ИИ-ускорителей Infineon и Nvidia займутся разработкой преобразователей питания на основе нитрида галлия (GaN) для серверных стоек с напряжением 800 В постоянного тока.