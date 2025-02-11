В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского об обмене территориями

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление Владимира Зеленского о возможном обмене территориями "гласом вопиющего в пустыне" и добавил, что земли России не подлежат ни обмену, ни раздаче.