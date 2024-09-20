В Казани пройдет фестиваль творчества для детей с ОВЗ

21 сентября в Казани КЦ «Сайдаш» пройдет II Республиканский фестиваль художественного творчества для детей с ограниченными возможностями «СОЛНЦЕ В КАЖДОМ», организованный Ассоциацией социальных женских инициатив «НУР» совместно с Благотворительным фондом содействия защиты семьи, материнства и детства «Сандугач».
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