Захарова сочла национализмом запрет ученым РФ публиковаться с упоминанием МФТИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британский журнал Nature проявил национализм чистой воды, запретив российским ученым публиковаться с упоминанием Московского физико-технического института (МФТИ).
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