«Можно больше не платить»: С 22 января пенсионеры получат новую льготу по оплате ЖКХ Татьяна СергееваВ январском витке социальных изменений, новая выгода приходит на смену обыденности: начиная с 22 января, все пенсионеры могут попрощаться с расходами на оплату жилья.
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