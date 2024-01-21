«Можно больше не платить»: С 22 января пенсионеры получат новую льготу по оплате ЖКХ

ВС

Валерий Соловьев

Надо систему с мусором менять в корне. Ввести подушевой налог на мусор. А мусорщики должны участвовать в тендере за освоение госсредств, сформирлванных из этих налогов. А то ввели налоги и дома, и на даче и в деревне у бабушки.