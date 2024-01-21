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«Можно больше не платить»: С 22 января пенсионеры получат новую льготу по оплате ЖКХ

«Можно больше не платить»: С 22 января пенсионеры получат новую льготу по оплате ЖКХ

«Можно больше не платить»: С 22 января пенсионеры получат новую льготу по оплате ЖКХ Татьяна СергееваВ январском витке социальных изменений, новая выгода приходит на смену обыденности: начиная с 22 января, все пенсионеры могут попрощаться с расходами на оплату жилья.

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Комментарии
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Валерий Соловьев
Надо систему с мусором менять в корне. Ввести подушевой налог на мусор. А мусорщики должны участвовать в тендере за освоение госсредств, сформирлванных из этих налогов. А то ввели налоги и дома, и на даче и в деревне у бабушки.
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