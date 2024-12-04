Израиль настроен на скорое заключение сделки по заложникам в Газе — МИД

Серьезный настрой на заключение договоренностей об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа, имеет Израиль, заявил израильский министр иностранных дел Гидеон Саар 4 декабря на встрече с новой главой дипломатии ЕС Каей Каллас накануне собрания Совета министров стран ОБСЕ на Мальте, сообщила пресс-служба МИД Израиля.