Берегите мужчин: исследователи выяснили, как питание влияет на развитие рака простаты

Исследователи сообщили важные данные: как питание влияет на развитие рака предстательной железы. Напомним, это одно из наиболее распространённых злокачественных новообразований у мужчин, а в возрасте старше 60 лет данное заболевание выходит на первое место среди самых частых разновидностей рака.