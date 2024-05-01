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Фабьен Клод об итогах сезона: «Шаг назад в плане результатов, но я очень мотивирован, поскольку моя цель – Олимпиада-2026»

В нынешнем сезоне 29-летний спортсмен занял 18-е место в общем зачете Кубка мира и взял бронзу в эстафете на ЧМ в Нове-Место.

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