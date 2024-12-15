Samsung отправит на завод 2000 инженеров, чтобы подтянуть качество памяти HBM Техно...

Samsung отправит на завод 2000 инженеров, чтобы подтянуть качество памяти HBMТехнологические проблемы Samsung Electronics последних лет, как принято считать, отчасти обусловлены проблемами внутрикорпоративного взаимодействия, поэтому новым шагом по пути нормализации ситуации с выпуском памяти HBM3E под нужды Nvidia может стать отправка к местам её производства специалистов, которые отвечают за её разработку.