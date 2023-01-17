Общественная служба новостей

1 466 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Жук
    Правильно вспомнил историю, но выводы сделал парадоксальные! Все таки у них мозги как то не так работают. Черное они ...Боррель сравнил к...
  • Сергей Oблезов
    Остин признал, что центр Рамштайн является главной базой принятия всех решений в войне с Россией, а значит должен быт...Глава Пентагона з...
  • галина
    Коллекторов давно пора запретить!В Ассоциации банк...

Путин заявил, что реконструкцию дорог необходимо проводить быстрее

Путин заявил, что реконструкцию дорог необходимо проводить быстрее

Лидер Российской Федерации Владимир Путин указал на тот факт, что необходимо сосредоточиться не только на том, чтобы возвести и обновить все необходимые дороги, но и приложить усилия для того, чтобы сделать это быстрее, чем было намечено ранее.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх