Над Рязанской областью сбили БПЛА

Всего за период с 20:00 3 сентября до 8:00 4 сентября в 20 регионах страны, а также над Черным морем уничтожили 490 беспилотников.
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