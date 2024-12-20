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Русская весна

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Ле Пен предсказала Франции страдания из-за Трампа

Ле Пен предсказала Франции страдания из-за Трампа

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заявила в интервью испанской газете Pais, что в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США Франции придется «страдать от последствий» защиты Трампом интересов своей страны.

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