Чили: Один человек погиб после того, как их автомобиль подорвался на мине в секторе Хито 16 в чилийских Арика и Паринакота, недалеко от пограничного перехода Санта-Роза-Чакаллута с перуанской Такной, поздно вечером 13 сентября.
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