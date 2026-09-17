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ТАСС

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Эксперт Киселев: у ВСУ отмечается нехватка бронетехники из-за ударов ВС РФ

Эксперт Киселев: у ВСУ отмечается нехватка бронетехники из-за ударов ВС РФ

ЛУГАНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины начали массово использовать роботизированные платформы в зоне спецоперации, поскольку из-за ударов российской армии по украинским объектам военно-промышленного комплекса у Киева отмечается нехватка бронированной техники.

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