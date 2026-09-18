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Царьград

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Jetour T1 преодолел 25,5 тыс. км без поломок за 102 тысячи рублей

Jetour T1 преодолел 25,5 тыс. км без поломок за 102 тысячи рублей

Журнал «За рулем» сообщил о тестировании кроссовера Jetour T1, который преодолел 25,5 тыс. км в разных условиях.

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