На Западе сделали предупреждение Трампу: Россия в любом случае победит

МОСКВА, 31 декабря, ФедералПресс. Избранному президенту США Дональду Трампу необходимо учитывать реальность российской победы в конфликте на Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
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