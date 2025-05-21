Политика как он...
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Политика как она есть

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«Никаких жен, бабушек, дедушек и детей» — глава СК жёстко высказался о миграции

«Никаких жен, бабушек, дедушек и детей» — глава СК жёстко высказался о миграции

  Россия дозревает до того, чтобы поставить вопрос ребром, и человек, который настаивает на этом уже прямым текстом — это сам председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин, которые последние годы занимается тем, что системно борется с преступностью, которая порождается просчётами в организации и контроле миграционных процессов.

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Комментарии
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МБ
Марат Бикмеев
наконец то ....
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5 час.
Борис Сторублевцев
Это надо было делать ещё лет 15 назад!!!!
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54 мин.
И
Иринушка
Ну тогда уж все 25. Только тогда еще не везли семьи и не было такого уровня коррупции.
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40 мин.
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