«Никаких жен, бабушек, дедушек и детей» — глава СК жёстко высказался о миграции

Россия дозревает до того, чтобы поставить вопрос ребром, и человек, который настаивает на этом уже прямым текстом — это сам председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин, которые последние годы занимается тем, что системно борется с преступностью, которая порождается просчётами в организации и контроле миграционных процессов.