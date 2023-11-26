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Сильвестр Сталлоне, Камерон Диаз и еще 5 звезд, начинавших с эротики и порно

Сильвестр Сталлоне, Камерон Диаз и еще 5 звезд, начинавших с эротики и порно

Большинство актеров и актрис скрывают то, что когда-то участвовали в откровенных фильмах. Хотя «итальянский жеребец» Сталлоне не комплексует по поводу своего прошлого — ведь надо было что-то есть на заре карьеры! .

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