Как воронежцы отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Каждый год 21 сентября православные воронежцы отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это первый большой праздник нового церковного года, который по старинной традиции отсчитывают с 1 сентября.
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