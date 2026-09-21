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Воронежские новости

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Как воронежцы отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Как воронежцы отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Каждый год 21 сентября православные воронежцы отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это первый большой праздник нового церковного года, который по старинной традиции отсчитывают с 1 сентября.

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