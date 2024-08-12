Мошенники запустили схему обмана через «Госуслуги» и «Госключ»

Мошенники начали использовать новую схему с использованием портала «Госуслуги» и сервиса «Госключ». Жертвы обмана подписывают лже-доверенность на операции со своими средствами, рассказали эксперты платформы «Народного фронта» «Мошеловка».
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