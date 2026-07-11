Листовая зелень связана с меньшим риском ХОБЛ и здоровьем лёгких людей

*Материал носит информационный характер. Изменения питания обсуждайте с врачом.* Масштабное новое исследование, опубликованное в журнале *The American Journal of Clinical Nutrition* учёными Университета Эдит Коуэн (Австралия), обнаружило связь между регулярным потреблением листовых зелёных овощей и здоровьем лёгких.
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