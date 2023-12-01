Как устроен первый на Мальдивах оздоровительный остров JOALI BEING

Вот уже два года JOALI BEING переворачивает представление об отдыхе на Мальдивах. Это первый — и пока единственный — остров, на котором можно получить незабываемый опыт самопознания, расслабиться, восстановить силы, воссоединиться с природой и обрести гармонию с собой и окружающим миром.