Как устроен первый на Мальдивах оздоровительный остров JOALI BEING

Вот уже два года JOALI BEING переворачивает представление об отдыхе на Мальдивах. Это первый — и пока единственный — остров, на котором можно получить незабываемый опыт самопознания, расслабиться, восстановить силы, воссоединиться с природой и обрести гармонию с собой и окружающим миром.
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