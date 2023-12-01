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РБК СТИЛЬ

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Как устроен первый на Мальдивах оздоровительный остров JOALI BEING

Как устроен первый на Мальдивах оздоровительный остров JOALI BEING

Вот уже два года JOALI BEING переворачивает представление об отдыхе на Мальдивах. Это первый — и пока единственный — остров, на котором можно получить незабываемый опыт самопознания, расслабиться, восстановить силы, воссоединиться с природой и обрести гармонию с собой и окружающим миром.

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