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Форвард "Торонто" Таварес повторил достижение Овечкина по сезонам с 20+ голами

Форвард "Торонто" Таварес повторил достижение Овечкина по сезонам с 20+ голами

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиг (НХЛ) "Торонто Мэйпл Лифс" Джон Таварес минувшей ночью смог повторить достижение российского форварда "Вашингтон Кэпиталс" Александра Овечкина, отличившись в матче регулярного чемпионата против "Филадельфии" (2:3).

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