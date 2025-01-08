Форвард "Торонто" Таварес повторил достижение Овечкина по сезонам с 20+ голами

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиг (НХЛ) "Торонто Мэйпл Лифс" Джон Таварес минувшей ночью смог повторить достижение российского форварда "Вашингтон Кэпиталс" Александра Овечкина, отличившись в матче регулярного чемпионата против "Филадельфии" (2:3).
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