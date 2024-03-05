Столичный производитель микроэлектроники запатентовал 16 объектов интеллектуальной собственности

За минувший год завод «Микрон» - резидент ОЭЗ «Технополис Москва» – зарегистрировал 16 объектов интеллектуальной собственности, в том числе и первый импортозамещающий отечественный RISC-V микроконтроллер .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии