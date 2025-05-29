Минздрав не видит смысла в экстренных мерах из-за новой версии коронавируса

Ведущий внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов заявил, что в стране не будут вводиться ограничения в связи с распространением нового штамма коронавируса NB .
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