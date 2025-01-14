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Царьград

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Итальянец Джанни Ченни: семья ищет помощь после захвата на Украине

Итальянец Джанни Ченни: семья ищет помощь после захвата на Украине

Украинские военные захватили вблизи Купянска итальянского пиццайоло Джанни Ченни, ранее работавшего в Самаре.

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