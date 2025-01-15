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15 января отмечается День образования Следственного комитета РФ

15 января отмечается День образования Следственного комитета РФ

Ведомство создано 15 января 2011 года на основании Указа Президента Российской Федерации от 27 сентября 2010 года № 1182Основные цели и задачи следственных органов Следственного комитета Российской Федерации — оперативное и качественное расследование уголовных дел о наиболее сложных тяжких и особо тяжких преступлениях, обеспечение законности при производстве предварительного следствия, защита прав и свобод человека и гражданина.

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