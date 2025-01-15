15 января отмечается День образования Следственного комитета РФ

Ведомство создано 15 января 2011 года на основании Указа Президента Российской Федерации от 27 сентября 2010 года № 1182Основные цели и задачи следственных органов Следственного комитета Российской Федерации — оперативное и качественное расследование уголовных дел о наиболее сложных тяжких и особо тяжких преступлениях, обеспечение законности при производстве предварительного следствия, защита прав и свобод человека и гражданина.