Очередной прилив. Работают, качают Русь-Матушку, вдруг да треснет? Да, как обычно, косят под россиян, как обычно под «Прасралипалимеры» и «Фсехдалой», но профессиональный рост налицо.
Если в русские сети насыпалось столько ЦИПСОты - о чём это говорит?
Комментарии
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Алатырка
Я в курсе, что гослуРа-как назвал ее Бастрыкин должна принимать законы не знаю в курсе ли вы-ну вот обязанность у нее такая, разрешать или не разрешать. Кстати-министров например назначать или нет-то бишь одобрять их назначение или нет. Это я для тех, кто визжит о много ума не надо вам по видимому не надо, раз вы его не используете. Итак-к нашим баранам-то бишь к думцам. Следующий список претензий. С милицией у нас проблема-колокольцев, который отвечал за ее работу-думой одобрен. К кому претензиидолжны быть? Вот. Далее-я много чего предлагаю, только вам, с вашим хамским заходом писать не буду. Когда нормально общаться научитесь-тогда и милости просим.
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4 час.
Валерий Кривошеев
А Вы думаете что антимигранскую истерию не цыпочки из ЦИПсО разогнали? Ну думайте, думайте..... Где рассадник фашизма?
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2 час.
Надежда Белугина
Куда не глянь - лень-матушка, полудрёма, чаёк-кофеёк на работе и романы в стихах вместо отчётов. Да они и не нужны, коли дела нет.
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1 час.
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