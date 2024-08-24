Если в русские сети насыпалось столько ЦИПСОты - о чём это говорит?

Алатырка

Я в курсе, что гослуРа-как назвал ее Бастрыкин должна принимать законы не знаю в курсе ли вы-ну вот обязанность у нее такая, разрешать или не разрешать. Кстати-министров например назначать или нет-то бишь одобрять их назначение или нет. Это я для тех, кто визжит о много ума не надо вам по видимому не надо, раз вы его не используете. Итак-к нашим баранам-то бишь к думцам. Следующий список претензий. С милицией у нас проблема-колокольцев, который отвечал за ее работу-думой одобрен. К кому претензиидолжны быть? Вот. Далее-я много чего предлагаю, только вам, с вашим хамским заходом писать не буду. Когда нормально общаться научитесь-тогда и милости просим.