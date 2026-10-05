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Тульские новости

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Тульская область подключает дома и соцобъекты к отоплению

Тульская область подключает дома и соцобъекты к отоплению

В Тульской области к отоплению подключили уже 574 из 657 котельных, тепло подано в 1183 социальных учреждения и 7676 многоквартирных домов.

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