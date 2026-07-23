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Контрафронт

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Таиланд: По меньшей мере пять сотрудников службы безопасности и шесть гражданских лиц получили...

Таиланд: По меньшей мере пять сотрудников службы безопасности и шесть гражданских лиц получили ранения в ходе нападения, совершенного примерно 10 нападавшими, подозреваемыми в повстанцах, с применением боевого огнестрельного оружия и самодельных бомб на контрольно-пропускном пункте Букит Самет в муниципалитете подрайона Тан Йонг Мас, район Ранге, провинция Наратхиват, в вечерние часы по местному времени 22 июля.

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