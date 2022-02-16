"А как же Наташка?": Эктор Хименес-Браво со своей новой девушкой лишил украинок покоя, кто она

Эктор Хименес-Браво скрывает свои отношения после неудач в личной жизни, сообщает Politeka.net. По признанию ресторатора, теперь он бережет доверие, историю и отношения в общем от лишних глаз, однако в Инстаграм-постах регулярно наводит интриги.