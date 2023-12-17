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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наталья Гербулова: «Сегодня была очень сложная гонка, трасса узкая, народу много. Я была уравновешенная – кого-то пропускала, где-то тормозила»

Гербулова стала третьей на этапе Кубка Содружества в Уфе. «Реванш (у группы Шашилова) мы возьмем, когда все будем – первая, вторая и третья, а мальчики займут первое и второе место.

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