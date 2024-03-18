5 несладких запеканок, которые одобрят даже истинные гурманы

Запеканку, как и блины, любят не только взрослые, но и дети. Тем более, если речь идёт не только о сладких творожных запеканках, которые слегка поднадоели, а о мясных, овощных и самых невероятных, например, с добавлением цикория.
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