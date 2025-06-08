В Госдуме сообщили о просьбах вернуть обязательные записи о браке и детях в паспорте

Депутат Буцкая одобрила идею вернуть обязательные записи о браке в паспорте Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила о просьбах вернуть обязательные записи о браке и детях в паспорте.