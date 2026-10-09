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Итоги чемпионата Европы по велоспорту на шоссе: характер российских гонщиков в Любляне

С 2 по 7 октября столица Словении принимала сильнейших велогонщиков континента. Чемпионат и Первенство Европы по шоссейным велогонкам стали ареной напряженной борьбы, где решались судьбы титулов в различных возрастных категориях.

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