Авто Новости
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авто Новости

45 подписчиков

Почему маркетплейсы убивают вашу подвеску: горький опыт выбора летних шин

Почему маркетплейсы убивают вашу подвеску: горький опыт выбора летних шин

Каждую весну я наблюдаю один и тот же сценарий, и каждый раз он заканчивается одинаково печально. Знакомый, коллега или сосед по гаражу с гордостью демонстрирует свежий комплект летней резины, купленный по «невероятно выгодной акции» на известной онлайн-площадке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии