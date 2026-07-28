Почему маркетплейсы убивают вашу подвеску: горький опыт выбора летних шин

Каждую весну я наблюдаю один и тот же сценарий, и каждый раз он заканчивается одинаково печально. Знакомый, коллега или сосед по гаражу с гордостью демонстрирует свежий комплект летней резины, купленный по «невероятно выгодной акции» на известной онлайн-площадке.