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Головин: необходимо создать единый ресурс для помощи народным производителям ВПК

Головин: необходимо создать единый ресурс для помощи народным производителям ВПК

Партия "Единая Россия" поможет создать площадку для представителей народного ВПК, руководителей малых и волонтерских производств, чтобы проработать конкретные решения для реальных запросов производителей, заявил член высшего совета партии, Герой России Владислав Головин.

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