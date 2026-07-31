Головин: необходимо создать единый ресурс для помощи народным производителям ВПК

Партия "Единая Россия" поможет создать площадку для представителей народного ВПК, руководителей малых и волонтерских производств, чтобы проработать конкретные решения для реальных запросов производителей, заявил член высшего совета партии, Герой России Владислав Головин.
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