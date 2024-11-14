Фото: freepik.com Появились новые подробности о побеге солдат из воинской части. Сбежавшие в Новосибирской области военные перед побегом разгромили помещения воинской части.
"Происходит бунт": Побег солдат из воинской части. Что уже известно
Комментарии
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Олег Самойлов
И чего они добились? Из школы сержантского состава их отчислили без присвоения звания, в Кандалу они приехали и им там наверняка командир части устроил райскую жизнь! А уж насчет выхода в увольнение и выезда в отпуск они точно так же даже мечтать не могли! Это я из собственного опыта исхожу! Лично ТАК ВОТ я и относился к таким идиотикам! У меня, правда, несколько иные были солдаты, но если уж вышел из доверия, то на доброе отношение можешь не рассчитывать! Теперь про этих друзей. Коль они выложили в сеть, то надеялись на всякие лайки. Я бы на месте командира им со спокойной душой и абсолютно чистой совестью выписал по самому пределу. Не знаю, чем отличается нынешний Дисциплинарный устав и каковы права командиров, но у командира части есть право подвесить им самое строгое наказание. А если в части еще и юрист есть, то можно и под суд отдать. У меняв Вязьме в 1994 году пятеро идиотов решили метнуться на УАЗе покататься по городу, врезали слегка и поперли. Ессно, перевернулись. Тут-то им и прилетело а) предварительный сговор, б) хищение и угон автомобиля, в) пьянство за рулем и г) оплата ремонта автомашины с отсидкой в дисциплинарном батальоне по чуть-чуть, но приятно! Всего по году дали, а тому, что за рулем был - год и три месяца. Но сие надолго запоминается! Да и ДБ несколько от колонии отличается. Там особо не пожируешь и права не покачаешь!
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6 час.
Одиссей
"И чего они добились?" Добились они того ,чего хотели: остались в Союзе. А дальше - как ы справедливо говорите - все зависит от командира. Полагаю, они рассчитывали на благоприятный для себя исход, но дальнейшая их судьба мне не известна. А у нас в учебке особого шума не было. Потому и считаю ,что нынешний перфоманс устроен с той же целью: солдатикам очень не хотелось на Донбасс.
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6 час.
Пульхерия Djem
Бунт,потому что не хотели обратно на СВО,
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1 час.
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