"Происходит бунт": Побег солдат из воинской части. Что уже известно

Олег Самойлов

И чего они добились? Из школы сержантского состава их отчислили без присвоения звания, в Кандалу они приехали и им там наверняка командир части устроил райскую жизнь! А уж насчет выхода в увольнение и выезда в отпуск они точно так же даже мечтать не могли! Это я из собственного опыта исхожу! Лично ТАК ВОТ я и относился к таким идиотикам! У меня, правда, несколько иные были солдаты, но если уж вышел из доверия, то на доброе отношение можешь не рассчитывать! Теперь про этих друзей. Коль они выложили в сеть, то надеялись на всякие лайки. Я бы на месте командира им со спокойной душой и абсолютно чистой совестью выписал по самому пределу. Не знаю, чем отличается нынешний Дисциплинарный устав и каковы права командиров, но у командира части есть право подвесить им самое строгое наказание. А если в части еще и юрист есть, то можно и под суд отдать. У меняв Вязьме в 1994 году пятеро идиотов решили метнуться на УАЗе покататься по городу, врезали слегка и поперли. Ессно, перевернулись. Тут-то им и прилетело а) предварительный сговор, б) хищение и угон автомобиля, в) пьянство за рулем и г) оплата ремонта автомашины с отсидкой в дисциплинарном батальоне по чуть-чуть, но приятно! Всего по году дали, а тому, что за рулем был - год и три месяца. Но сие надолго запоминается! Да и ДБ несколько от колонии отличается. Там особо не пожируешь и права не покачаешь!