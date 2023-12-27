МТС ввёл персональные санкции в отношении Насти Ивлеевой

Оператор сотовой связи исключил скандальную блогершу из числа своих амбассадоров.Поводом для исключения Анастасии Ивлеевой из числа официальных лиц, рекламирующих компанию, послужила скандальная "голая" вечеринка, устроенная ей в московском клубе Mutabor.