МТС ввёл персональные санкции в отношении Насти Ивлеевой

Оператор сотовой связи исключил скандальную блогершу из числа своих амбассадоров.Поводом для исключения Анастасии Ивлеевой из числа официальных лиц, рекламирующих компанию, послужила скандальная "голая" вечеринка, устроенная ей в московском клубе Mutabor.
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