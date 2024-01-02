Филиппа Киркорова раскритиковали за новогоднее поздравление

Филиппа Киркорова снова раскритиковали в соцсетях. Певец опубликовал в инстаграме* видео с новогодним поздравлением, показав, как он встречал Новый год с друзьями, однако в комментариях к ролику люди снова вспомнили скандал с "голой" вечеринкой и написали, что Киркоров недостоин звания народного артиста (хотя в министерстве культуры пока считают иначе).
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