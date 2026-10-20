Юрий Афонин предложил создать межведомственную комиссию для оперативного решения вопросов работоспособности IT-инфраструктуры и перенести дата-центры в восточные регионы России, что создаст новые рабочие места и налоговую базу.
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