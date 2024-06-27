Классический романс созвучен Петербургу: сегодня стартует фестиваль «Мир классического романса»

Его инициатор телеведущая Оксана Федорова рассказала, каким был путь от идеи до воплощения и почему Петербург занимает особое место в ее жизни - Оксана, уже само название фестиваля «Мир классического романса» звучит как музыка… - И оно прекрасно сочетается с Санкт-Петербургом.