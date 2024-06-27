НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

82 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    Поплатиться вы можете только своими жопами и щелями, благо у вас гинеколог у руля!!!!Евросоюз создает ...
  • владимир
    Это Беглов свою пенсию обьсуждал? На случай если прокатят его жители Ленинграда на выборах?!Александр Беглов ...
  • Иван Иванов
    дуреют по полной.СИЗО не санаторий....На зоне пусть грехи замаливают....В петербургских с...

Классический романс созвучен Петербургу: сегодня стартует фестиваль «Мир классического романса»

Классический романс созвучен Петербургу: сегодня стартует фестиваль «Мир классического романса»

Его инициатор телеведущая Оксана Федорова рассказала, каким был путь от идеи до воплощения и почему Петербург занимает особое место в ее жизни - Оксана, уже само название фестиваля «Мир классического романса» звучит как музыка… - И оно прекрасно сочетается с Санкт-Петербургом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх